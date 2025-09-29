La UE prolonga otro año sus sanciones por la crisis en Nicaragua

La institución comunitaria indicó en un comunicado que las medidas restrictivas que actualmente están en vigor afectan a veintiuna personas y tres entidades.

Los afectados por las sanciones están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de ellos.

Las personas físicas tienen también prohibido entrar o transitar por el territorio de la UE.

"La UE reitera su llamamiento para que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos restantes y regresen las organizaciones internacionales de derechos humanos. La UE también subraya la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico, respetar el derecho a la disidencia y poner fin a todo tipo de represión, tanto en Nicaragua como en el extranjero", señaló el Consejo.

El club comunitario también invitó a Nicaragua a reanudar la cooperación con la ONU y "otras instancias internacionales clave, incluido el Consejo de Derechos Humanos".

Los Veintisiete reiteraron su apoyo a la población de Nicaragua y a "su compromiso para defender la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos".

"La actual crisis política en Nicaragua debería resolverse mediante diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición", expuso el Consejo.