Líder socialista francés pide una copia del plan presupuestario para no censurar a Lecornu

"Lo que quiero el viernes es saber exactamente qué se le pedirá al pueblo francés" en los presupuestos de 2026 que prepara el primer ministro, declaró Olivier Faure en la cadena BFMTV/RMC, al presentar esa cita con Lecornu del viernes como una última oportunidad de los socialistas para no sumarse a una moción de censura en su contra.

Una petición expresa que Faure justificó en que los socialistas no entendieron "bien qué estaba dispuesto a hacer" el primer ministro a nivel presupuestario, tras las pinceladas del plan que avanzó el viernes pasado en una entrevista con el diario Le Parisien.

Esta semana se presenta como clave para Lecornu, quien recibe hoy a los líderes de los partidos y grupos de la coalición gobernante de centroderecha, tiene previsto desvelar su gobierno esta semana y necesita encontrar apoyos para su proyecto de presupuestos para 2026 que le permita evitar la censura de la oposición.

Lecornu, que ha batido el récord de más lento en la V República en nombrar un gobierno en Francia, recibirá el próximo viernes a los líderes de todos los partidos de la oposición, además de a los socialistas, justo un día después de la segunda jornada de protestas antirecortes presupuestarios convocada por los sindicatos el jueves.

Lecornu, que sustituyó al centrista François Bayrou en Matignon (sede del Gobierno) el pasado 9 de septiembre, aseguró el viernes pasado que nombraría su ejecutivo antes de la reanudación del trabajo parlamentario, que comienza el lunes 6 de octubre, aunque el periodo de sesiones arranca ya el próximo miércoles con la renovación de los principales cargos.

Según lo que ha avanzado él mismo, Lecornu mantiene la promesa de Francia de reducir el déficit público de aproximadamente el 5,4 % del producto interior bruto (PIB) en 2025 a menos del 3 % en 2029.

En el plan Bayrou, 2026 debía ser el año de máximo esfuerzo, con un déficit que se reduciría al 4,6% del PIB. Por su parte, Lecornu eleva el objetivo a alrededor del 4,7% del PIB, lo que supone una reducción del déficit de 0,7 puntos del PIB (el equivalente a unos 21.000 millones de euros) en lugar de 0,8 puntos.