Londres albergará su propia 'MET Gala' este octubre en el Museo Británico

"El Museo Británico celebrará su primer baile benéfico el 18 de octubre. Este evento, al que solo se puede asistir con invitación, celebrará la posición de Londres como una de las principales capitales culturales del mundo", explicaron desde el Museo Británico.

Del mismo modo, indicaron que la cita servirá para "recaudar fondos vitales" para apoyar las "colaboraciones internacionales" del Museo Británico, como el intercambio cultural con Francia que permitirá retornar el famoso Tapiz de Bayeux al Reino Unido el próximo año u otros proyectos de investigación en Irak o Benín.

Más allá del lugar y la fecha de celebración, apenas han trascendido detalles de este evento benéfico, pero se espera que reúna a personalidades británicas e internacionales de alto perfil del mundo del espectáculo, los negocios, la política o el deporte.

El Museo Británico ha estado trabajando con marcas de lujo para organizar el evento, que se llevará a cabo en el marco de la feria londinense de arte Frieze, según el diario 'The Times'.

Helen Brocklebank, directora ejecutiva de Walpole, el organismo que representa a 250 firmas de lujo británicas y que forma parte del comité organizador de la futura cita londinense, reveló recientemente en sus redes sociales que el evento tendría "la ambición de la MET Gala con la singularidad británica".

La MET Gala, celebrada anualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y con la participación de la revista Vogue en la creación de la temática, se ha convertido una de las citas más importantes del mundo de la moda de alta costura por sus extravagantes atuendos y su prestigiosa lista de invitados.

Se desconoce el precio que el Museo Británico pretende cobrar a los invitados por acudir al evento benéfico del 18 de octubre o si seguirá la misma línea que su homóloga neoyorquina.

El coste de la entrada individual para acudir a la MET Gala asciende a los 75.000 dólares (cerca de 64.000 euros), que en su última edición, celebrada el pasado mes de mayo, logró recaudar 31 millones de dólares (26,4 millones de euros), una suma récord en sus 77 años de historia.