Lufthansa anuncia la supresión de 4.000 puestos de trabajo en la administración hasta 2030

Berlín, 29 sep (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa anunció este lunes la supresión de unos 4.000 puestos de trabajo en áreas administrativas en todo el mundo hasta 2030 mediante en su plan de ahorrar mediante la digitalizaicón, la automatización y la optimización de procesos.