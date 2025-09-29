Macron aplaude "el compromiso" de Trump para acabar con la guerra en Gaza

París, 29 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió "el compromiso" de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con la guerra en Gaza, después de que presentara este lunes un plan de paz con 20 puntos y tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien respaldó la iniciativa estadounidense.