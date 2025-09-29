Más de la mitad de Cuba quedará a la vez sin corriente este lunes por la crisis energética

La crisis energética en la isla, agravada desde hace un año, está en uno de sus momentos álgidos este septiembre, en el que se ha registrado un apagón nacional, el quinto en menos de un año, además de tasas de déficit superiores al 50 % y apagones de más de veinte horas al día en gran parte del país.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, estimó que en el momento de máxima demanda de esta jornada la capacidad máxima de generación eléctrica será de 1.680 megavatios (MW) para una demanda de 3.500 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.820 MW, pese a que el parte de la UNE indica una cifra inferior. La afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) estaría, siguiendo los cálculos aplicados habitualmente por la entidad, sobre los 1.890 MW.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (50 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Además, 57 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y otra veintena no están operativas por déficit de lubricante.

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que hay motores de generación eléctrica fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores registradas en los últimos días en La Habana y Gibara.