Meloni y el príncipe del Bahréin piden el alto al fuego "inmediato" en Gaza

"Italia y Bahréin se comprometieron a continuar trabajando juntos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio", señaló el comunicado.

Ambos líderes condenaron además "cualquier acción unilateral o violente en Cisjordania que socave la solución de los dos Estados".

"Ambas partes reclamaron asistencia humanitaria plena y segura para la población de Gaza, así como la liberación de todos los palestinos retenidos", señalaron.

También subrayaron su "compromiso con la integridad territorial, la unidad y la soberanía" de Siria: "Expresaron su apoyo a la recuperación económica y reconstrucción de Siria, así como al regreso voluntario, seguro, digno y sostenible de los sirios mediante la cooperación con agencias de la ONU".

Recalcaron que Irán debe cumplir "sus obligaciones nucleares vinculantes" según el Tratado de No Proliferación Nuclear".

Y añadieron: "Ambas partes reiteraron su apoyo a todos los esfuerzos diplomáticos orientados a lograr una solución integral y duradera al tema nuclear iraní".

"Italia y Baréin también continuarán sus esfuerzos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania", aseveraron.

En la reunión entre ambos gobernantes también se trataron temas centrales como la migración, un "asunto global que requiere un compromiso colectivo e internacional"; la "necesidad" de la cooperación multilateral en temas regionales o la transición energética.

"Italia y Baréin se comprometieron a reforzar su vital asociación en materia de defensa, tanto a nivel militar como industrial", concluyeron.

Ambas partes celebraron la firma de un Memorando de Entendimiento que establece una Asociación Estratégica de Inversión y Cooperación (AIE) con un compromiso de inversión superior a los mil millones de euros.

Previamente, Al Khalifa se reunió con el papa León XIV, con quien también destacó la "urgente necesidad de poner fin a la guerra en Oriente Medio" y abordó la política de Bahréin para promover el diálogo interreligioso.