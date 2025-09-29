Merz, Macron y Tusk: Moldavia ha demostrado que no dejará que Rusia le arrebate su futuro

En un comunicado conjunto, el alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron y el polaco Donald Tusk felicitaron al pueblo moldavo por su "compromiso con la democracia en un momento decisivo".

Los tres países, que forman el Triángulo de Weimar, elogiaron a la sociedad y a las autoridades moldavas por la celebración pacífica de las elecciones, "a pesar de la injerencia sin precedentes de Rusia, que incluyó esquemas de compra de votos y desinformación".

"Estos intentos híbridos han buscado socavar las instituciones democráticas del país y su camino hacia la Unión Europea (UE)", agregaron los líderes alemán, francés y polaco.

Sin embargo, subrayaron los tres mandatarios, "a pesar de las diversas formas de injerencia manipuladora para desestabilizar al país, los votantes moldavos han demostrado una vez más que no permitirán que se les arrebate su futuro en paz y libertad".

Merz, Macron y Tusk reafirmaron su compromiso de seguir apoyando el desarrollo democrático, las reformas y el crecimiento económico de Moldavia, así como de fortalecer su resiliencia, en particular en su camino hacia la UE.

"La UE y Moldavia comparten un futuro común", sentenciaron.

El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, ganó el domingo unas históricas elecciones parlamentarias, lo que permitirá a Chisinau continuar el proceso de integración en la UE.