Milán pierde un 0,22 % lastrado por el sector bancario

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,18 %, hasta situarse en los 45.138,95 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos más de 428 millones de acciones por un valor de 3.198 millones de euros (unos 3.751 millones de dólares).

El selectivo milanés cerró en negativo, lastrado por el sector bancario italiano, que sufrió caídas generalizadas ante el debate político sobre la posible aprobación de un impuesto a las ganancias extraordinarias.

Entre las pérdidas destacaron la banca Pop Sondrio, que registró una caída del 2,80 %, seguida por Banco Bpm (-2,77 %), Unicredit (-2,75 %), Mediobanca (-2,58 %) y Buzzi (-2,31 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En sentido contrario, Brunello Cucinelli sobresalió con una subida del 9,02 %, tras desplomarse más de un 17 % el pasado jueves ante acusaciones de mantener su actividad en Rusia, incumpliendo las sanciones de la Unión Europea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También registraron ganancias otra firma de moda, Moncler, que avanzó el 3,59 %; la petrolera Saipem, el 2,21 %, Prysmian (2,18 %) y el gigante de defensa Leonardo, con una ganancia del 2,08 %.