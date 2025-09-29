Militares venezolanos detienen a un hombre con 77 kilos de marihuana en estado fronterizo

Caracas, 29 sep (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela detuvo a un hombre con 77 kilos de marihuana en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), informó este lunes el Ministerio de Interior.