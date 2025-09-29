Ministros radicales israelíes defienden el ataque contra Catar y repudian disculpa de Bibi

"El ataque perpetrado contra los altos cargos de Hamás, autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre en Catar, un Estado enemigo, fue un ataque importante, justo y moral de una magnitud sin precedentes", dijo en X el ministro de Seguridad Nacional, el convicto y colono Itamar Ben Gvir.

"Es hora de decir la verdad al mundo: Catar es un país que apoya, financia e incita al terrorismo", añadió.

El ministro de Finanzas, el también colono y presidente del partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, aseguró en X que "la disculpa servil a un país que apoya y financia el terrorismo es una vergüenza" y citó a Wiston Churchil.

"Hoy se conmemora el aniversario del Pacto de Munich, firmado el 29 de septiembre de 1938. Entonces como ahora, resuena la declaración de Churchill: "Inglaterra podría haber elegido entre la desgracia y la guerra, eligió la desgracia y por lo tanto también recibirá la guerra", tuiteó.

Incluso el líder de la izquierda y líder de la formación el Partido Demócrata, Yair Golan, acusó a Netanyahu de no haber pedido disculpas a los israelíes tras el fallo de seguridad que permitió el ataque del 7 de octubre, y en cambio haberse "inclinado" ante Catar.

"Ni a las familias de los secuestrados que fueron abandonados. Ni a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados. Ni a los kibutzs que fueron quemados (...) No se disculpó con ninguna de estas personas. Pero sí pidió perdón al primer ministro de Catar", criticó.

Netanyahu llamó este lunes a su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque a Doha en el que murieron seis personas, informó la cadena catarí Al Jazeera que cita una fuente diplomática "bien informada".

La comunicación, de la que no dio más detalles, fue "iniciativa de Trump" y "las conversaciones se llevaron a cabo con la participación de los tres líderes", según la fuente.

Esta llamada se produce en un día en el que Trump afirmó, tras recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, que tiene "mucha confianza" en que se logre un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Catar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para un acuerdo de tregua en el enclave palestino, fue escenario de un ataque israelí que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del grupo palestino Hamás. Pese a que los líderes sobrevivieron a la acción, otros cinco miembros del movimiento y un agente de seguridad catarí murieron.

Catar calificó este ataque como un acto de "agresión" y de "terrorismo de Estado", al tiempo que se comprometió a tomar "las medidas necesarias" para proteger su seguridad nacional.

En la reunión de hoy en la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu abordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.

Hamás dijo el domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores egipcios y cataríes, pero añadió que está dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable".