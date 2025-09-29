"Los políticos y funcionarios europeos durante sus numerosas visitas a Chisinau de cara a las elecciones, sin tapujo alguno y abiertamente arengaban a favor del Partido Acción y Solidaridad, vinculando su victoria al futuro del apoyo financiero a la república", afirmó en un comunicado publicado en el portal oficial de Exteriores.

Zajárova señaló que esto es un "evidente y grosero chantaje financiero a los electores moldavos, una injerencia abierta en los asuntos internos de Moldavia por parte de Bruselas".

La portavoz de Exteriores echó en cara a la Unión Europea que "le gusta dar clases de democracia a los demás, pero en la práctica opera con métodos totalitarios".

Sin embargo, añadió, las autoridades moldavas acusaron cínicamente de injerencia en los procesos políticos de Moldavia no a la UE sino a Rusia, asustando a la gente con la inexistente "amenaza rusa".

"Los resultados de las elecciones parlamentarias confirmaron la profunda división presente en la sociedad moldava, provocada por la política destructiva de sus autoridades", señaló, al indicar que los intentos de convertir a Moldavia en un "apéndice antirruso de la OTAN y una base logística" para abastecer a Ucrania "son un camino a ninguna parte".

El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, ganó este domingo unas históricas elecciones parlamentarias en el país con más del 50 % de los votos, lo que permitirá a Chisinau continuar el proceso de integración en la Unión Europea sin contratiempos.