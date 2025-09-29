Muere a los 87 años el arquitecto británico Terry Farrell, diseñador de la sede del MI6

"Es con profunda tristeza que, en nombre de su familia, los socios y el estudio de Farrells confirman la muerte de nuestro fundador, sir Terry Farrell", escribieron en un extenso comunicado en su página web.

El estudio aseguró que Farrell será recordado como "el arquitecto-planificador más destacado del Reino Unido", aunque admitió que fue una figura "inconformista" que a menudo contradecía a la élite arquitectónica.

De acuerdo con el estudio Farrells, el arquitecto defendía que su trabajo se había centrado en "crear un mundo más amable y menos doctrinario que el de la era anterior del alto modernismo", pues creía que el sistema de clases que prima en el Reino Unido limitaba la igualdad de oportunidades y "empobrecía democráticamente" a la sociedad británica.

Farrell nació en 1938 en Sale, Cheshire (al noroeste de Inglaterra), se casó en tres ocasiones y tuvo cinco hijos.

Entre sus creaciones más destacadas, además de la emblemática sede del servicio secreto de inteligencia (MI6) en Londres, junto al río Támesis, también se encuentra el edificio del Ministerio del Interior británico, el rediseño de la estación londinense de Charing Cross o la estación de tren del sur de Pekín, que le valió el premio nacional de Arquitectura británica (RIBA) en 2009.

Farrell fue condecorado como miembro de la Orden del Imperio Británico (CBE) en 1996 y nombrado caballero ('sir') en 2001, además de recibir el Premio de Planificación de Londres en 2013 por su contribución a la planificación y el desarrollo de la ciudad en la década anterior.