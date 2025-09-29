Mueren tres supuestos miembros de una disidencia de las FARC en el noroeste de Colombia

Los fallecidos fueron identificados por sus alias de Johan, señalado como comandante de escuadra, Tania e Isa, cuyos nombres reales no fueron revelados por las autoridades.
En la operación fue capturado alias 09, considerado uno de los cabecillas del Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y los Frentes (EMBF), facción disidente dirigida por alias Calarcá que actualmente negocia un proceso de paz con el Gobierno.
Según un comunicado del Ejército, el joven detenido llevaba al menos cuatro años en la estructura y está vinculado a los homicidios del soldado Esneider Alejandro Pineda y del sargento segundo César Leonardo Pardo, asesinados días atrás cuando desactivaban explosivos instalados por esa organización.
Alias 09 operaba principalmente en municipios del norte del departamento de Antioquia y sería responsable de instalar vallas ilegales para restringir la movilidad en Campamento y Guadalupe, así como de acciones con explosivos contra la población civil y la Fuerza Pública, añadió la institución.
