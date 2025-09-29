Mueren tres supuestos miembros de una disidencia de las FARC en el noroeste de Colombia

Bogotá, 29 sep (EFE).- Tres presuntos integrantes de una disidencia de las FARC murieron en un combate con el Ejército de Colombia en el noroeste del país, enfrentamiento en el que también resultaron heridos un menor de edad y otro miembro del grupo armado, informaron este lunes fuentes castrenses.