Netanyahu dice que "no tiene intención" de volver a atacar Catar y se lo promete a Trump

"Señor primer ministro (catarí, Mohamed bin Abdulrahmán) quiero que sepa que Israel lamenta que uno de sus ciudadanos muriera en nuestro ataque", dijo Netanyahu según un comunicado de su Oficina, en referencia a la muerte en este ataque de un agente de seguridad catarí; además de cinco miembros de Hamás.
"También quiero asegurarle que Israel no tiene intención de volver a violar su soberanía en el futuro, y así lo he prometido al presidente (Trump)", añade el texto.
Además, Bibi dijo aplaudir la idea de Trump de establecer un grupo trilateral para abordar "las quejas pendientes de ambos países".
Por su parte, la Casa Blanca dijo que Catar "acogió con satisfacción" las palabras de Netanyahu y "enfatizó la disposición de Catar a seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Catar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para un acuerdo de tregua en el enclave palestino, fue escenario de un ataque israelí que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del grupo palestino Hamás. Pese a que los líderes sobrevivieron a la acción, otros cinco miembros del movimiento y un agente de seguridad catarí murieron.
Catar calificó este ataque como un acto de "agresión" y de "terrorismo de Estado", al tiempo que se comprometió a tomar "las medidas necesarias" para proteger su seguridad nacional.