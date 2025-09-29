Netanyahu dice que "no tiene intención" de volver a atacar Catar y se lo promete a Trump

Jerusalén, 29 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que Israel no "tiene intención" de volver a violar la soberanía de Catar, tras una reunión en Washington con el presidente Donald Trump en la que ha realizado una llamada de disculpa a su homólogo catarí por el ataque mortal en Doha el pasado 9 de septiembre.