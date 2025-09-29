"No estamos en guerra, pero ya no estamos más en paz", dice Friedrich Merz

Berlín, 29 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que su país tiene mucho que hacer en materia de seguridad dado que, aunque la situación internacional para Alemania no sea de guerra, tampoco corren tiempos pacíficos, en vista de las recientes violaciones rusas del espacio aéreo de países de la OTAN.