Observadores europeos destacan intromisión rusa en unos competitivos comicios moldavos

El documento, presentado hoy en Chisinau, señala que "pese a los esfuerzos de las fuerzas del orden, se identificaron con credibilidad extensas tramas de compra de votos para influir en los votantes".

"En el período previo a las elecciones, las autoridades se enfrentaron a una escala sin precedentes de ataques híbridos, que incluían financiación ilícita, campañas de desinformación e incidentes de ciberseguridad, identificados como originados en la Federación Rusa", añade el informe, aún de carácter preliminar.

Los observadores europeos constataron que la jornada electoral "estuvo bien preparada, fue ordenada y transparente".

"Las elecciones parlamentarias de ayer en Moldavia demostraron un alto nivel de compromiso con la democracia en medio de amenazas híbridas sin precedentes provenientes de Rusia", dijo en rueda de prensa Paula Cardoso, jefa de la misión observadores de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE).

Según Chris Said, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), "estas elecciones demostraron que ni siquiera una injerencia extranjera sin precedentes ni una desinformación coordinada pueden descarrilar la trayectoria europea de Moldavia, aprobada el año pasado".

"Debido a las sostenidas campañas de desinformación, los ciberataques y otros elementos de guerra híbrida originados en Rusia, Moldavia ha sido objetivo de esfuerzos para socavar sus instituciones", dijo a su vez la jefe de la delegación da Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Linnéa Wickman.