Orsi anuncia "respuestas concretas" tras ataque al domicilio de fiscal general de Uruguay

"Se continúa investigando y se activarán respuestas concretas y operativos en aquellos barrios donde existan vínculos o indicios concretos que lo vinculen con este atentado", dijo el mandatario en una rueda de prensa que dio en horas de la tarde.

Esta se llevó a cabo tras una reunión que Orsi mantuvo en la sede del Poder Ejecutivo con Ferrero y con los ministros de Interior, Carlos Negro, y de Defensa Nacional, Sandra Lazzo.

Allí también reiteró su respaldo hacia la fiscal de corte y hacia la Fiscalía General de la Nación, así como también a la policía por el trabajo llevado a cabo.

"Un trabajo que ha permitido dar con algunos de los responsables, más allá de que sabemos que esta investigación continua", expresó el presidente uruguayo, quien se reunirá en esta jornada con los líderes de los diferentes partidos políticos para mantener una conversación "franca y clara" sobre el avance de la investigación.

Asimismo, señaló que el ataque a Ferrero es "un patrón" en el accionar del narcotráfico que tuvo como un antecedente una amenaza que la propia Ferrero había recibido años atrás cuando se encontraba al frente de la división de estupefacientes del organismo.

"Si bien se repite un modus operandi, evidentemente hay límites que no debemos dejar pasar o no se deben pasar", apuntó el mandatario.

Finalmente, Orsi pidió a las bancadas de los partidos políticos con representación parlamentaria que aceleren el tratamiento de la ley contra el lavado de activos.

Dos desconocidos ingresaron este domingo en horas de la madrugada al domicilio de la fiscal de corte y efectuaron varios disparos.

Tras el hecho, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación.

"Se realiza un llamado a todos los estamentos del Estado para robustecer a la Fiscalía y la seguridad de los equipos fiscales, encargados de la persecución penal de los delitos, especialmente aquellos de crimen organizado que tanto daño causan a la sociedad. Las instituciones sólidas son el mejor muro de contención para que este tipo de criminalidad no avance en Uruguay", dice el texto.