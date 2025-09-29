Pacientes vuelven al hospital Shifa de Gaza tras doce horas aislado por tropas israelíes

Según dichas fuentes, durante ese tiempo los drones sobrevolaban el hospital, peinando la zona e impidiendo el movimiento alrededor del centro, lo que impedía a los pacientes y heridos en los bombardeos acudir o ser trasladados al Shifa, en medio de la operación israelí para ocupar toda la capital gazatí.

Después de permanecer aislado durante la tarde de este domingo y toda la noche y madrugada de este lunes, a las ocho de la mañana hora local los pacientes han podido volver a ir al Shifa, que ha retomado su asistencia de hemodiálisis y de urgencias.

Los tanques, según fuentes locales, llegaron a estar a unos 700 metros del Shifa, un hospital ubicado cerca de la costa de la ciudad de Gaza, pero este lunes se han replegado unos cientos de metros. Este centro tiene capacidad para 290 camas, pero en las últimas semanas ha acogido a más de 500 pacientes.

Otro centro hospitalario que permaneció aislado durante varias horas es el hospital Al Helou, ubicado a unos 300 metros del Shifa, donde una enfermera dijo a EFE que los pacientes y los médicos se reunieron en las plantas bajas del centro por temor a los ataques.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la tarde de este domingo hasta la mañana de este sábado era imposible entrar o salir del centro, que albergaba a 91 personas entre pacientes y personal médico, 12 de ellos niños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la enfermera, los pacientes y el personal pasaron momentos de pánico e internet se cortó.

El Ejército israelí está adentrándose por tierra en la ciudad de Gaza dentro de su ofensiva para ocupar esta urbe de un millón de personas, de las cuales varios cientos de miles han huido al sur ante los cada vez más intensos ataques de Israel, que dejan decenas de muertos al día en la ciudad.