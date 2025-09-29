Pakistán acoge la primera reunión de la oposición afgana desde la llegada de los talibanes

"El diálogo no tiene la intención de presionar al gobierno talibán afgano", confirmó a EFE la Dra. Maria Sultan, presidenta del Instituto de Estabilidad Estratégica del Sur de Asia (SASSI), uno de los organizadores del evento junto con la asociación Mujeres por Afganistán (WFA).

El encuentro titulado 'Hacia la unidad y la confianza' y el Proceso de Islamabad, que se celebra los días 29 y 30 de septiembre en la capital paquistaní, espera reunir a diversas figuras políticas y sociales afganas en el exilio, en su mayoría contrarias al régimen talibán, como las activistas por los derechos de las mujeres Fawzia Kofi y Nasir Ahmad Andish.

"El objetivo es promover un diálogo inclusivo y fomentar el entendimiento mutuo y la cooperación duradera entre diversos líderes afganos, incluidas mujeres y hombres, y sus homólogos pakistaníes", informaron el domingo en un comunicado los organizadores de este evento.

También afirmaron que esta iniciativa puede allanar el camino para mejorar las relaciones entre Afganistán y Pakistán, añadiendo que "la paz entre los pueblos conducirá a la paz entre las naciones y, en última instancia, a la paz entre los países".

Este primer encuentro de la oposición afgana se celebra en Pakistán, un país con el que Afganistán mantiene tensiones históricas debido a la disputada Línea Durand, una frontera de 2.600 kilómetros que Kabul nunca ha reconocido formalmente.

Islamabad acusa a los talibanes afganos de ofrecer refugio al grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) y justifica sus incursiones como operaciones de "contraterrorismo", mientras que el gobierno afgano rechaza estas acusaciones y lo denuncian como violaciones de soberanía.

Desde 2021 el cruce de acusaciones se ha intensificado, tras el regreso al poder de los talibanes, con ataques como los de diciembre de 2024, que dejaron decenas de civiles muertos.