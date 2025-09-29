Paul Thomas Anderson y DiCaprio dominan la taquilla con 'One Battle After Another'

Una cifra que supone el mejor estreno de una película de Anderson, que ha dirigido títulos como 'Magnolia' (1999), 'There Will Be Blood' (2007), 'The Master' (2012) o 'Phantom Thread' (2017).

El estreno de 'One Battle After Another', una brutal comedia que carga contra la situación de los inmigrantes en EE.UU. y en la que también participan Sean Penn, Benicio del Toro o Teyana Taylor, era uno de los más esperados del año, especialmente después de que Steven Spielberg la calificara de "increíble".

En segundo lugar se sitúa la comedia musical 'Gabby's Dollhouse: The Movie', que adapta la serie homónima de Netflix y que consiguió 13,7 millones de dólares en la taquilla estadounidense (19,3 en todo el mundo), según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Movie - Infinity Castle', la cinta de animación japonesa que había sido la número uno en las salas en las dos últimas semanas, baja a la tercera posición, con una recaudación de 7,1 millones de dólares en el fin de semana, lo que eleva su cifra acumulada a 605 millones y la sitúa como la octava de más éxito en lo que va de año.

La cinta de terror 'The Conjuring: Last Rites' se quedó con 6,9 millones este fin de semana, para un total de 435 millones desde su estreno. Y 'The Strangers: Cahpter 2' obtuvo 5,9 millones en su primer fin de semana en los cines.