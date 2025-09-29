Pistorius antepone una mayor rapidez en el desarrollo tecnológico al "muro antidrones"

"Aprecio mucho realmente la idea, el concepto de un muro antidrones, a lo largo del flanco oriental. Pero deberíamos prestar atención a la gestión de las expectativas. No estamos hablando de un concepto que se vaya a materializar en los próximos tres o cuatro años, sino en un plazo aún mayor. Por lo tanto, debemos pensar y actuar en función de prioridades, y esas son otras", dijo.

Durante el Foro de Seguridad de Varsovia junto a sus homólogos de Estonia, Hanno Pevkur, y Países Bajos, Ruben Brekelmans, así como el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, el ministro germano subrayó la necesidad de más capacidades y más recursos "y eso significa, por supuesto, defensa contra drones, pero no mediante un muro antidrones".

Subrayó la importancia de "ser más rápidos en el desarrollo", al señalar que todo lo que se construya o adquiera ahora, quedará obsoleto en un par de años debido a los nuevos avances tecnológicos

"Por lo tanto, necesitamos un proceso fluido en todas estas cuestiones", algo que calificó de crucial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Kubilius, que defendió que es posible llevar a cabo el proyecto antidrones con bastante rapidez -los expertos hablan de un año, según dijo el pasado viernes en Helsinki, se mostró convencido de la necesidad de construir un muro ante la capacidad "bastante limitada" por parte de los países europeos de detectar y destruir estos aparatos aéreos no tripulados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario dijo esto a la luz de las recientes provocaciones por parte de Rusia en países como Polonia, Estonia, Rumanía o la guerra híbrida con drones contra aeropuertos.

Según el eurocomisario, es posible levantar el muro con cierta celeridad al igual que los ucranianos lo hicieron desde el principio tejiendo toda una red de sensores acústicos y radares especiales que permiten detectar la presencia de drones.

"Hasta ahora hemos estado hablando de cómo debemos ayudar a Ucrania, de que debemos aumentar nuestra ayuda a Ucrania, pero ahora también tenemos que pedirle a Ucrania que nos ayude a nosotros", añadió, al señalar que construir este muro antidrones requerirá del "conocimiento único" del que dispone Kiev.

Pevkur, por su parte, señaló que la violación del espacio aéreo estonio por parte de cazas rusos no fue una sorpresa, aunque sí habló de una situación "sin precedentes" al prolongarse esta incursión durante doce minutos.

"Sabían perfectamente que se encontraban en espacio aéreo de la OTAN y no hicieron nada por salir voluntariamente de allí", dijo al negar las especulaciones según las cuales se pudiera haber tratado de un error de navegación, ya que los pilotos de los aviones de combate rusos no reaccionaron a los cazas de la Alianza ni a la comunicación aérea que se estableció con ellos, precisó.

Pistorius calificó de inaceptables estas violaciones del los espacios aéreo polaco y estonio por drones y cazas rusos y de "provocación irresponsable en un momento en que las tensiones ya son elevadas, (...) susceptible de provocar malentendidos muy peligrosos".