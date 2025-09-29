Putin llama a filas a 135.000 rusos para cumplir el servicio militar obligatorio

El llamamiento a filas se efectuará de manera escalonada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre próximo, según el decreto, publicado en la página web del Kremlin.

La misma disposición presidencial, que entró en vigor en el momento de publicación licenció a los ciudadanos llamados a filas que cumplieron su servicio militar obligatorio.

El año pasado, Rusia elevó de 27 a 30 años la edad máxima en que sus ciudadanos pueden ser llamados a filas para cumplir el servicio militar.

Los reclutas no participan en la campaña militar lanzada hace más de tres años por el Kremlin en Ucrania, según las autoridades rusas.

