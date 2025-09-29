Rey Guillermo Alejandro de Países Bajos hará primera visita monarca a Surinam desde 1978

Así lo anunció la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, tras acudir a la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

De acuerdo con Geerlings-Simons, el rey viajará a Surinam después de la celebración de la independencia del país el 25 de noviembre próximo.

Geerlings-Simons, a su vez, explicó que la invitación al rey Guillermo Alejandro a Surinam se dio a principios de este mes, luego de varias consultas diplomáticas.

Por su parte, el primer ministro holandés, Dick Schoof, sí confirmó su participación en las festividades de la independencia de Surinam, conocidas como Srefidensi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Surinam, con una población de 600.000 habitantes, fue una antigua colonia holandesa hasta que logró independizarse en 1978.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bajo la Administración del expresidente de Surinam Desi Bouterse, de 2010 al 2020, el país no tuvo ninguna visita real.