Rumanía encuentra otro dron ruso caído en su territorio

"Somos vecinos de la guerra y, como solemos decir, desafortunadamente podemos ver la guerra desde nuestro balcón y, de vez en cuando, vemos un dron caer, y de hecho, hemos encontrado otro dron hoy, otro dron ruso que cayó en nuestro territorio, en el delta del Danubio", afirmó Mosteanu en el Foro de Seguridad de Varsovia.

"Es algo habitual en los últimos tres años y medio, y pienso que va a ocurrir cada vez más", añadió en una alusión a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y tras ser preguntado sobre cuál ha sido la respuesta de Rumanía ante las recientes incursiones rusas en espacio aéreo de países de la OTAN.

"En vista de lo que ha pasado en Polonia, Estonia y Dinamarca, es más fácil ahora para Rusia crear problemas en nuestras sociedades", planteó el titular de Defensa de Rumanía, que apeló a una reacción creíble de los aliados frente a esas acciones de Rusia que muestre fortaleza.

"Tenemos que mostrar ser fuertes y disuadir a Rusia", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Moșteanu, clave en la respuesta que hay que dar a Rusia es "adaptar la legislación" para poder derribar los drones y sistemas que puedan violar el espacio aéreo de naciones como Rumanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tenemos una legislación que nos permite derribarlos. No fue fácil tenerla, hubo un gran debate en la sociedad, pero finalmente la mayoría entendió que tenemos que ser capaces de hacer uso de armas para derribarlos. Es un paso importante", afirmó sin dejar de señalar que Rumanía y el flanco este de la OTAN se necesitan medios.

"Podemos tener más rotación, porque hay que ver los drones y derribarlos, necesitamos más capacidades", según afirmó Mosteanu.