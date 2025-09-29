"En el sector del frente de Krani Liman las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) liberaron la localidad de Kírovsk (nombre ruso de Zarichne) de la república popular de Donetsk", indicó el mando ruso en Telegram.

Horas antes Defensa había informado de la captura de Shandryholovo, unos veinte kilómetros al norte de Sloviansk, en un mensaje en el que publicó un vídeo donde se muestran soldados rusos en esta localidad alzando la bandera tricolor rusa.

Las fuerzas rusas avanzan en este sector del frente, donde también amenazan a la ciudades de Limán y Síversk, con el fin de abrirse paso hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país.