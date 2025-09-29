Rusia denuncia que cientos de miles de moldavos no pudieron votar

"Por lo que vemos y sabemos, podemos confirmar que cientos de miles de moldavos se vieron privados de la oportunidad de votar en Rusia debido a que solo dos colegios electorales estaban abiertos para ellos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al mismo tiempo, señaló que Moscú se abstendrá de momento de valorar los resultados de los comicios moldavos.

"Las valoraciones habrá que hacerlas después de que veamos la postura que adoptan las fuerzas políticas (moldavas) frente a estas elecciones", dijo Peskov.

Agregó que Moscú sabe que "algunas fuerzas políticas hablan de posibles irregularidades en los comicios".

"Eso es lo que oímos y por ello sería incorrecto que diéramos valoraciones gratuitas", remarcó el portavoz.