Starmer respalda el plan de paz de Trump para Gaza y pide la rendición de Hamás

Este plan de veinte puntos, que ya cuenta con el sí del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, contempla la creación de un Gobierno de transición para la Franja, presidido por el propio Trump con la asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

"La nueva iniciativa de Estados Unidos para traer el fin de la guerra a Gaza es profundamente bienvenida", dijo Starmer en un comunicado difundido por Downing Street (oficina del primer ministro británico) en el que también agradeció el "liderazgo" del jefe de la Casa Blanca.

Starmer dijo que apoyaba firmemente los esfuerzos de Trump "para acabar con el conflicto, liberar a los rehenes y asegurar la provisión de ayuda humanitaria urgente para la gente de Gaza" y continuó: "Esta es nuestra mayor prioridad y debe ocurrir inmediatamente".

Del mismo modo, el jefe de Gobierno británico hizo un llamado a las partes a unirse y trabajar con la Administración estadounidense para finalizar el acuerdo y hacerlo realidad.

"Hamás debe ahora aceptar el plan y acabar con la miseria bajando sus brazos y liberando a todos los rehenes restantes", agregó.

En este sentido, Starmer dijo que, junto con el resto de sus socios internacionales, continuará trabajando para lograr un alto al fuego y reiteró su compromiso para impulsar un "esfuerzo colectivo" que acabe con el conflicto en la Franja y traiga consigo "una paz sostenible en la que israelíes y palestinos puedan vivir junto al otro en seguridad".

Las palabras del líder británico llegan apenas una semana después de que el Reino Unido reconociera de manera oficial el Estado de Palestina junto a otros países como Australia, Canadá, Francia o Portugal.