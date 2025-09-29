Taiwán está lista para ser "socio confiable" de Europa, afirma canciller isleño en Polonia

En su intervención frente al Foro de Seguridad de Varsovia, Lin aseguró que, dadas sus capacidades en semiconductores avanzados e industrias electrónicas, Taiwán está preparada para "ayudar a los líderes industriales europeos a fortalecerse aún más y convertirse en campeones de sus respectivos sectores en el futuro".

En este contexto, el jefe de la diplomacia taiwanesa instó a los países de la región a "profundizar sus inversiones" en la isla y a "promover políticas más pragmáticas y visionarias que den la bienvenida a un mayor número de empresas taiwanesas en el continente".

"Reforzar la cooperación entre Taiwán y Europa puede favorecer un ecosistema tecnológico resiliente y diverso, contribuyendo así al objetivo europeo de 'reindustrialización', lo cual es esencial para el 'plan de rearmamento europeo'", aseveró Lin, en declaraciones recogidas este martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán.

El canciller subrayó que, ante la "alianza de regímenes autoritarios" y los nuevos retos en materia de seguridad, Taipéi busca trabajar con sus socios para "construir una cadena de suministro no dependiente de China", con el fin de salvaguardar la "supervivencia" de sus respectivas industrias y la "continuidad de la democracia".

"La seguridad de Europa y la de Taiwán están estrechamente vinculadas: este es el momento de que ambos se mantengan unidos, construyendo una sólida alianza basada en valores compartidos y frenando la expansión del autoritarismo", aseguró el funcionario, que también apostó por que la cooperación con estos países "se amplíe desde el ámbito tecnológico al intercambio cultural".

Lin, que viajó a Polonia el pasado 27 de septiembre para una visita de la que no se han difundido demasiados detalles, ya había estado en Europa a mediados de este mismo mes, en el marco de una gira que lo llevó por República Checa, Italia y Austria.

El único Estado europeo que mantiene lazos oficiales con Taipéi es la Ciudad del Vaticano, pero muchos países de Europa Central y del Este han estrechado sus vínculos con la isla en los últimos años, especialmente a raíz de la invasión rusa a Ucrania.

La estancia de Lin en Polonia podría tensar las relaciones de Pekín con sus socios comunitarios, ya que el Gobierno chino se opone firmemente a que funcionarios taiwaneses de alto rango mantengan contactos con políticos de países con los que mantiene vínculos diplomáticos.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun acusó este lunes a las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán) de visitar "ciertos países" con el objetivo de "difundir de manera desenfrenada falacias y mentiras separatistas".

"Algunos políticos occidentales, por intereses egoístas, insisten en llevar a cabo contactos oficiales con Taiwán, lo que inevitablemente socava la confianza mutua bilateral y la cooperación de beneficio compartido. Instamos a los países en cuestión a cumplir sus compromisos políticos con China", advirtió Guo.