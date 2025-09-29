Trump amenaza con aranceles "sustanciales" a las importaciones de muebles

"Para lograr que Carolina del Norte, que ha perdido completamente su industria mueblera frente a China y otros países, vuelva a ser GRANDE, impondré aranceles sustanciales a cualquier país que no fabrique sus muebles en Estados Unidos. ¡Detalles próximamente!", escribió Trump en su red Truth Social.

Este nuevo anuncio le sigue a una publicación en Truth del jueves pasado, en la que el magnate advirtió que a partir del 1 de octubre aplicaría tarifas del 30 % a los muebles tapizados y el 50 % a los gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados, aunque tampoco especificó cómo se aplicarían.

Los países más afectados por los nuevos aranceles de Trump a la industria del mueble serían principalmente China y Vietnam, los mayores exportadores de este rubro hacia EE.UU., además de Malasia, Indonesia, Alemania y otras naciones europeas.

México, el principal exportador latinoamericano de muebles a EE.UU. y el sexto a nivel mundial, también podría sufrir con este nuevo gravamen, aunque estos productos están incluidos en el tratado de libre comercial trilateral T-MEC entre EE.UU., México y Canadá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los precios de los muebles ya habían subido en el país debido a la política arancelaria del presidente republicano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En agosto pasado, los costos de estos productos habían aumentado un 4,7 % con respecto al mismo mes del 2024, según datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS), que situaba en un 9,5 % la subida interanual del mobiliario de sala y comedor.

Desde su regreso al poder, el magnate libra una guerra comercial contra sus aliados comerciales con gravámenes que van desde un 10 % a un 50 %, este último contra la India y Brasil, a los que ha castigado con montos extra por las compras de crudo ruso en el caso de Nueva Delhi, y el tratamiento al expresidente y aliado, Jair Bolsonaro, en el caso de Brasilia.

Trump anunció hoy también que gravará con un 100 % a las películas producidas fuera de Estados Unidos, para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.

La semana pasada adelantó que impondría un 100 % de gravámenes a las importaciones de medicamentos a partir del próximo miércoles.