Tusk: los moldavos fueron valientes y salvaron la democracia al mantener el curso euroepo

Cracovia (Polonia), 29 sep (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, alabó este lunes la "valentía" del pueblo moldavo para resistirse a los intentos de Rusia de influir en las elecciones parlamentarias del domingo, al ganar en el pequeño país europeo el proeuropeismo en los comicios y así "salvar la democracia".