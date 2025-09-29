Tusk: los moldavos fueron valientes y salvaron la democracia al mantener el curso euroepo

"Tenemos otro ejemplo de que no hay que ser grande (de tamaño) para ganar", señaló Tusk en el Foro de Seguridad de Varsovia, donde felicitó a su "amiga" Maia Sandu, presidenta de Moldavia por la victoria de su gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, por su victoria.
Tusk destacó que el pueblo moldavo "resistió la agresión rusa directa", no solo al otro lado del río Dniéster, en referencia a la barrera natural que separa a la región separatista moldava de Transnistria del resto de Moldavia y donde aún hay tropas rusas, sino también en Chisinau.
En la capital moldava hubo "agresión rusa, una brutal injerencia electoral", sostuvo.
"Pero ganaron (los moldavos proeuropeos), porque en sus mentes y sus corazones estaban convencidos de que no pueden rendirse", apuntó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En un mensaje en la red social X, Tusk sostuvo además que los moldavos "no solo salvaron la democracia y mantuvieron el curso europeo, sino que también detuvieron a Rusia en sus intentos de tomar el control de toda la región".