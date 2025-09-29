Un buque arde tras ser alcanzado por proyectil en el golfo de Adén, según Marina británica

"Las autoridades militares informan de que un buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido. Se informa de que el buque está en llamas", dijo esta entidad en una breve alerta, en la que no responsabilizó a ningún grupo del ataque ni identificó el barco afectado.

Los rebeldes hutíes del Yemen, que desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza han lanzado cientos de ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo y el golfo de Adén, no han reivindicado la acción hasta el momento.

Poco antes, la UKMTO indicó que el capitán de la embarcación dijo haber presenciado "salpicaduras y humo a lo lejos, a popa del buque" y que las autoridades competentes estaban investigando el incidente, al tiempo que pidió a los barcos que transitan por la zona que "naveguen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa" a esta entidad.

El movimiento chií respaldado por Irán, que desde 2014 controla amplias zonas del noroeste del Yemen, ha disminuido sus ataques contra barcos comerciales en los últimos meses, en los que se ha centrado en lanzar misiles y drones directamente contra territorio israelí que han causado decenas de heridos, además de daños a infraestructuras.

Esos ataques han sido respondidos por Israel con varias oleadas de bombardeos que han azotado infraestructura civil y edificios utilizados con fines militares por los insurgentes, unas acciones que han provocado la muerte de más de cien personas en los últimos meses, la gran mayoría civiles, de acuerdo con los rebeldes yemeníes.

Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, los hutíes han lanzado cientos de ataques contra buques comerciales que tuviera alguna relación con Israel o que tuviera la intención de atracar en puerto israelí, algo que ha provocado severas disrupciones en el comercio marítimo.