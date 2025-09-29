Un carguero neerlandés queda a la deriva tras ser atacado en el Golfo de Adén

La misión militar de la UE recibió una llamada de auxilio del patrón del barco MV Minervagracht que, según Aspides, no había solicitado protección.

Aspides respondió a la llamada lanzando una operación de rescate de los 19 tripulantes, entre los que se encuentran nacionales de Rusia, Ucrania, Filipinas y Sri Lanka. Al menos dos de ellos están heridos de gravedad.

El ataque se produjo a 128 millas náuticas al sur del puerto de Adén, la capital de Yemen, sobre las 08.22 GMT.

La misión de la UE no identifica a los atacantes, aunque son frecuentes los ataques a barcos por parte de rebeldes hutíes en esa zona del mar Rojo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El MV Minervagracht supone ahora un peligro para la navegación. Es esencial que todo el mundo en esa zona ejerza precaución y se abstenga de ninguna actcón que pueda deteriorar la actual situación", ha alertado Aspides en un mensaje en la red social X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El barco había partido de Yibuti, en la costa africana del mar Rojo, el pasado día 26, y estaba en ruta hacia Bombai, en la India.

En su mensaje, Aspides denuncia que este ataque supone una amenaza contra la libertad de navegación y pone en peligro la vida de los tripulantes y de todos los habitantes de la región.