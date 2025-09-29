Una borrasca pone en alerta el este de España con lluvias intensas y suspensión de clases

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, la situación en las próximas horas, se prevé "muy adversa" en el este peninsular. Este lunes dejará lluvias torrenciales y riesgo elevado de inundaciones en el litoral Mediterráneo y los acumulados durante todo el episodio podrían superar los 300 litros por metro cuadrado.

Hoy lunes se mantendrá la alerta roja hasta la madrugada en el litoral de la provincia de Valencia; riesgo extremo que ya no afecta a Tarragona (Cataluña) ni Castellón (Comunidad Valenciana), que han bajado el aviso a nivel naranja (riesgo importante).

A partir de mañana se prevé que la borrasca se traslade hacia las islas Baleares, elevando la alerta en el archipiélago a nivel naranja, con riesgo importante por lluvias "muy intensas" que podrían acumular 50 litros en una hora o más de 100 litros en 2-3 horas.

El portavoz de la Aemet ha explicado que este episodio de lluvias intensas que durará hasta mañana no es igual que el ocurrido en Valencia en octubre del año pasado en una borrasca que dejó 228 fallecidos; en aquel momento las precipitaciones más abundantes se registraron en zonas de interior, con riadas que afectaron en puntos donde apenas había llovido.

En esta ocasión, según Aemet, el riesgo principal es de inundaciones "in situ" en las zonas en donde las precipitaciones sean más intensas". Son posibles además crecidas súbitas en cauces, ramblas y barrancos, por lo que se ha pedido a la población extremar la precaución y estar pendiente de los avisos oficiales.

Durante la pasada madrugada, los bomberos de Castellón y Valencia (Comunidad Valenciana) realizaron varios rescates de vehículos atrapados por las lluvias al superarse en algunos puntos los 100 litros por metro cuadrado .

Un total de 239 municipios de la Comunidad Valenciana, la mayoría (215) en la provincia de Valencia, han suspendido este lunes las clases ante la alerta roja por lluvias con 536.851 alumnos afectados.

En cuanto al transporte, las lluvias de las últimas horas han provocado retrasos en vuelos y la cancelación de cuatro de ellos en el aeropuerto de Valencia; también ha habido retrasos en el tráfico ferroviario.

En Castellón los bomberos han realizado ocho intervenciones durante la madrugada a causa de unas lluvias que han descargado más de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia. Dos de los servicios se han centrado en el rescate de personas atrapadas en el interior de sus vehículos por acumulación de agua, en los municipios de Sant Jordi y Onda.

Por el momento, prevalece la normalidad en los principales embalses y cauces de zonas afectadas por las lluvias; la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado este lunes de que no se han producido aumentos significativos de caudal, aunque ha pedido "precaución" porque la situación meteorológica podría empeorar en las próximas horas.

En Aragón, el río Huerva alcanzó durante la pasada madrugada el nivel rojo de alerta de crecida del caudal a su paso por Zaragoza, con un pico de 2,63 metros a las 04.00 horas de la madrugada, una situación que se ha prolongado hasta las 09.30 horas, cuando ha descendido el aviso a situación amarilla, según informa la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El temporal ha obligado a cerrar las escuelas de las comarcas del Baix Ebre y del Montsià, aunque se prevé que mañana se retomen las clases. Se han visto afectados unos 25.000 alumnos de un centenar de centros escolares de esas comarcas en el sur de Tarragona.