Unos 251 extranjeros adquieren nacionalidad salvadoreña en 2025, un 6,7 % menos que 2024

Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) apuntan que del total 195 fueron por nacionalización y 56 fueron naturalizados en 2025, mientras que en 2024 fueron 213 y 56, respectivamente.

De acuerdo con los formularios de la DGME, la nacionalización se otorga a personas originarias de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que han tenido su domicilio en El Salvador y suman un año de residencia definitiva en el país.

La naturalización, entre tanto, es para personas originarias de España o de un país hispanoamericano que "tuvieren un año de residencia definitiva en el país", extranjeros de cualquier país con cinco años de residencia, extranjeros casados con salvadoreños con dos años de residencia y los refugiados o apátridas.

Las cifras de la DGME también dan cuenta de que en los primeros seis meses de 2025 se han dado 878 residencias definitivas, 1.944 refrendas de residencias definitivas, 2.134 residencias temporales y 1.150 prórrogas de residencias temporales.

En total, son 7.182 "calidades migratorias" las otorgadas en el primer semestre de 2025, frente a las 5.275 de 2024, un 36,1 % de aumento.

Los datos de la DGME no indican los países de origen de las personas que han realizado estos trámites y tampoco incluyen procesos de asilo.