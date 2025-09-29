Verisure busca una valoración de hasta 13.900 millones en salida a bolsa en Estocolmo

Copenhague, 29 sep (EFE).- La empresa multinacional de seguridad Verisure busca una valoración de entre 12.900 y 13.900 millones de euros en su próxima salida a bolsa en el índice Nasdaq de Estocolmo, informó este lunes la compañía.