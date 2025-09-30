Al menos 9 muertos en un atentado con coche bomba contra una base militar en Pakistán

El atentado ocurrió cuando un vehículo cargado de explosivos se estrelló contra el muro perimetral de un cuartel del Frontier Corps (FC), un cuerpo paramilitar paquistaní que es un objetivo frecuente de los grupos insurgentes en la región, según confirmó a EFE una fuente policial, Jameel Hussain.

"Como resultado de una explosión, nueve personas, incluidos tres miembros del Frontier Corps (FC), han sido martirizadas y otras 30 han resultado heridas", dijo.

Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, que ha obligado a las autoridades sanitarias de la provincia a declarar la emergencia en todos los hospitales de Quetta.

"En el Hospital Balochistan Medical College de Quetta y el Centro de Traumatología y se ha ordenado a todos los médicos, farmacéuticos, enfermeros y personal paramédico que permanezcan en los hospitales", dijo el secretario de Salud de Baluchistán, Mujeebur Rehman.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Baluchistán, asolada por la insurgencia desde hace décadas, es la provincia más grande y rica en recursos naturales de Pakistán (especialmente gas y minerales) y también la más pobre del país. Grupos armados baluchis exigen la independencia o una mayor autonomía, acusando al gobierno de Islamabad de explotar sus riquezas mientras margina a la población local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La violencia se ha intensificado en los últimos años debido a la oposición de estos grupos a los multimillonarios proyectos de inversión de China en la región, en particular el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), que consideran una forma de "colonialismo económico".

En marzo, una alianza de grupos separatistas anunció planes para intensificar sus ataques contra las fuerzas paquistaníes y los intereses chinos. El pasado 24 de septiembre, varias personas resultaron heridas en la explosión de una bomba en un tren de pasajeros que también tuvo lugar en Baluchistán.