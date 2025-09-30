Al menos dos escoltas heridos deja un atentado contra un exconcejal en el este de Colombia

Bogotá, 30 sep (EFE).- Al menos dos escoltas resultaron "gravemente heridos" en un atentado contra Luis Evelio Ascanio Naranjo, exconcejal del municipio colombiano de Saravena, que fue perpetrado en esa localidad del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.