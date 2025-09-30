Al Sisi pide a países que no han reconocido el Estado palestino a que "aceleren este paso"

Según un comunicado de Presidencia egipcia, el mandatario hizo esta declaración durante una reunión en El Cairo con Park Beom-kye, un enviado especial de Corea del Sur, país que no reconoce el Estado palestino junto con otros miembros del G20, como Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.

"El Presidente reiteró la posición inquebrantable de Egipto sobre la guerra en la Franja de Gaza, y pidió a los países que aún no han reconocido al Estado palestino que aceleren este paso", apuntó el comunicado.

Al Sisi consideró asimismo en el encuentro que ese reconocimiento tiene un "importante impacto en el apoyo a la solución de dos Estados, como única manera de lograr una paz y estabilidad duraderas en la región".

La nota destacó que, además de la cooperación entre Egipto y Corea del Sur, Al Sisi abordó con el enviado surcoreano "la evolución de la situación en la región" de en Oriente Medio.

Un total de diez países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino en los margenes de las reuniones de la Asamblea de Naciones Unidas, la semana pasada, lo que elevó a 157 el número de naciones que ya lo han hecho, una amplia mayoría dentro de los 193 países con asiento en la ONU.

De los diez nuevos países, tienen especial relevancia Francia y Reino Unido, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad (y como tales con derecho a veto), y parte además del G7, las siete economías más avanzadas del mundo.

La declaración de Al Sisi llega después de que Egipto, entre otros varios países árabes, islámicos y europeos, respaldaran el plan presentado el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, y en el que no se refiere expresamente a la creación de un Estado palestino.