Australia exige a Optus revisión externa tras fallos que impidieron llamadas de emergencia

Wells se reunió hoy en Sídney con directivos de Optus y su matriz, la singapurense Singtel, casi dos semanas después de que una caída de 13 horas afectara a usuarios en varios territorios australianos, lo que les impidió contactar a los servicios de emergencia -triple 0-.

"Le he dicho a la compañía que encuentre una manera de permitir una revisión externa de sus sistemas, para que los australianos puedan tener confianza en la investigación y el consejo de un ente independiente, y no solo en la palabra de Optus", declaró la ministra a los medios.

El presidente de Optus, John Arthur, aseguró tras el encuentro que la empresa está dispuesta a "hacer lo que sea necesario" en coordinación con el Gobierno, aunque no ofreció detalles concretos. El directivo reiteró que la causa del primer apagón estuvo relacionada con "un error humano" y no con falta de inversión.

La segunda interrupción, registrada el pasado fin de semana en la localidad de Dapto, en Nueva Gales del Sur (este), dejó sin servicio a miles de clientes, incluyendo llamadas al número de emergencia 000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ministra señaló que la sucesión de incidentes ha provocado "una grave pérdida de confianza" en la capacidad de Optus para garantizar la conexión con los servicios de urgencias, y afirmó que la compañía "no ha cumplido con sus obligaciones con el pueblo australiano".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Autoridad para Medios y Comunicaciones de Australia (ACMA) investiga actualmente a Optus por una interrupción de 13 horas ocurrida a mediados de septiembre, cuando más de 600 llamadas de emergencia no se pudieron cursar en varios estados del país y murieron cuatro personas, incluido un bebé de 8 semanas.

La ministra Wells advirtió entonces que la empresa "tendrá que rendir cuentas" y la ACMA subrayó que los proveedores tienen la obligación de garantizar el acceso a los servicios de emergencia.

Optus, el segundo mayor operador de telecomunicaciones de Australia, ya fue multado en 2023 con 12 millones de dólares australianos (7,9 millones de dólares estadounidenses) tras otro fallo que dejó sin conexión a más de 2.000 usuarios del triple cero.