Autoridades buscan a un reo condenado por doble asesinato y liberado por error en Miami

Miami (EE.UU.), 30 sep (EFE).- La Oficina del alguacil del condado de Miami-Dade (Florida) anunció la búsqueda de un hombre condenado por doble asesinato, que "debería ser considerado armado y peligroso", tras haber sido liberado por error de una cárcel de este condado.