Autoridades buscan a un reo condenado por doble asesinato y liberado por error en Miami

James Daniels, de 60 años, se encontraba bajo custodia en el centro correccional Turner Guilford Knight, en Miami, por el secuestro, la tortura y el asesinato en 2020 de dos camioneros, Osmar Oliva y Johan Gonzalez Quesada, así como por atacar a una tercera víctima que logró sobrevivir.
Daniels fue liberado "debido a un error de procedimiento", explicó en un comunicado el Departamento de correcciones del condado, que está utilizando "todos los recursos disponibles, incluyendo la asistencia de nuestros colaboradores policiales locales y federales" para encontrar al fugitivo.
El crimen fue perpetrado junto con otros dos delincuentes, Frederick Rudolph y Herbert Barr.
Daniels y Rudolph fueron declarados culpables de múltiples cargos a finales de 2024, incluyendo secuestro con resultado de muerte, por lo que en marzo de 2025 fueron sentenciados a cadena perpetua.
Barr se declaró culpable de secuestro y fue condenado a 12 años y medio de prisión.
Reconocido como uno de los casos más violentos del condado en los últimos años, los agentes hicieron un llamado de ayuda a la población para localizar al fugitivo y ofrecen una recompensa de hasta 5.000 dólares.