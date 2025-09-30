Banamex: México y el mundo se "acostumbran" a incertidumbre económica impulsada por Trump

Mientras en el panorama nacional, México "pasa por un entorno de bajo crecimiento económico con una desaceleración en la demanda interna, destacando la fuerte caída en inversión, a lo que se añade la desaceleración en el empleo formal que hemos visto recientemente".

Por otro lado, Banamex señaló que la inflación continúa registrando una recomposición en el componente subyacente "y aunque se mantendría por debajo de sus promedios históricos, enfrenta renovados riesgos al alza para 2026 ante presiones fiscales".

Estos resultados provienen del documento ´Examen de la Situación Económica de México´ al tercer trimestre del año, elaborado por el área de estudios económicos de Banamex.

También dijo que el Banco de México (Banxico) ha continuado con el ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia, lo que seguiría hacia cierre de este año, acercándose a la tasa terminal que se alcanzaría a mediados del siguiente año.

El pasado jueves, Banxico rebajó los tipos de interés al 7,5 %, su décimo recorte consecutivo y el segundo de 25 puntos base ante el control de las presiones inflacionarias en la segunda mayor economía de América Latina.

"Por el lado de la postura fiscal hemos visto que se han ejercido subejercicios del gasto como estrategia para mejorar el déficit fiscal, lo que pone en duda la estrategia y el cumplimiento de la meta de consolidación fiscal hacia adelante", expuso.

Por otra parte, Banamex señaló que las perspectivas de mediano y largo plazo "permanecen con riesgos" y el panorama macroeconómico se ha deteriorado desde el segundo semestre de 2024 "debido a cambios institucionales al interior del país y la incertidumbre sobre la relación comercial México-Estados Unidos".

"Aun así, la estabilidad macroeconómica debería mantenerse ya que la independencia del Banco Central, el libre comercio y el régimen de flotación del tipo de cambio fomentan una inflación moderada y un sistema financiero estable", indicó.

Para el resto de este año y 2026 Banamex anticipó que el crecimiento del PIB "se mantendrá por debajo del promedio histórico, con una inflación estable, menores tasas de interés y una depreciación moderada del tipo de cambio".

"Si bien algunos pilares del crecimiento se han debilitado desde la pasada administración (del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024), muchas características colocan a México como un posible beneficiario de las tendencias de relocalización si el Gobierno llega a una negociación favorable del T-MEC (que se espera que comience en el 1T26), lo que implicaría aranceles por debajo del resto del mundo".

"Con ello, las tendencias de nearshoring podrían acelerarse, particularmente en los sectores automotriz, electrónico y logístico", precisó.