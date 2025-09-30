Bermudas anuncia cierre de escuelas, oficinas y el aeropuerto ante huracán Imelda

Bermudas que está sintiendo hoy condiciones de tormenta tropical por el huracán Humberto, afronta ahora la amenaza adicional de Imelda, que llevará a la isla vientos sostenidos con fuerza de huracán durante hasta seis horas.
El ministro de Seguridad Nacional, Michael Weekes, informó en una conferencia de prensa que las fuertes lluvias asociadas a Humberto han provocado cortes de electricidad y daños estructurales, especialmente en zonas bajas.
El plan del Gobierno es, según Weekes, un cierre general de la isla a partir del miércoles, que podría extenderse hasta el jueves.
Las escuelas públicas y privadas estarán cerradas ambos días, mientras que las oficinas gubernamentales y el aeropuerto lo harán al menos el miércoles.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Weeks también señaló que el servicio de autobuses y de transbordadores quedará suspendido y que se abrirá un refugio de emergencia mañana.
El ministro también advirtió que, dado que los pronósticos indican un período prolongado de fuertes vientos y lluvias torrenciales, son posibles cortes de electricidad.
Al respecto, la directora general de la compañía eléctrica BELCO, Shelly Leman, instó a todos los clientes que dependen de dispositivos médicos a crear un plan de respaldo, ya que no podrán garantizar el servicio mientras dure la tormenta.
Leman recomendó a los ciudadanos no llamar a la compañía para reportar cortes de luz, ya que es fundamental mantener las líneas telefónicas abiertas para emergencias como incendios de postes y cables eléctricos caídos.
El ciclón Imelda se intensificó este martes a huracán categoría 1, tras surgir el domingo como tormenta tropical y dejar dos muertos en Cuba, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés).