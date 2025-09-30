Bielorrusia incluye 32 nuevos títulos en su lista de libros prohibidos que se amplía a 173

Moscú, 30 sep (EFE).- Bielorrusia incluyó hoy 32 nuevos títulos en su lista de libros prohibidos con el veto a autores como el japonés Ryu Murakami, la irlandesa Deirdre Sullivan, el estadounidense Hunter Stockton Thompson y el británico Irvine Welsh, entre otros.