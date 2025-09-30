Bogotá acoge el congreso internacional de la FIDH del 27 al 31 de octubre

París, 30 sep (EFE).- Bogotá será sede de la 42º edición del congreso mundial de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) que se celebrará del 27 al 31 de octubre y que estará centrado en la lucha en favor de la defensa de la democracia y "contra el populismo y las violencias sexuales".