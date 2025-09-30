Canadá respalda el plan de paz para Oriente Medio presentado el lunes por Donald Trump

En un mensaje colgado en las redes sociales, el primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló que "Canadá acoge con satisfacción el histórico nuevo plan de paz para Oriente Medio del presidente Trump" y pidió "a todas las partes a contribuir a que alcance todo su potencial".

"Como paso crítico siguiente, Hamás debe liberar de inmediato a todos los rehenes", continuó Carney.

Este martes, el presidente estadounidense dio "tres o cuatro" días a Hamás para aceptar el plan de paz y liberar a los rehenes que mantiene.

El pasado domingo, Canadá reconoció oficialmente el Estado de Palestina. Carney defendió la medida como un paso para salvar el proceso de paz ante las acciones de Israel, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, que niegan al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación.

"Canadá está dispuesto a apoyar el suministro sostenido, sin trabas y a gran escala de ayuda humanitaria hacia y dentro de Gaza", añadió el líder canadiense para quien la paz se debe basar en "un Estado palestino soberano, democrático y viable" junto al Estado de Israel.

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, se expresó en términos similares y afirmó que "la labor del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y garantizar la liberación de todos los rehenes es tanto bienvenida como crucial".