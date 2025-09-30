Centroamérica se consolida como la quinta economía más grande de Latinoamérica

El documento, realizado por el Centro de Estudios para la Integración Económica de la misma entidad, establece la importancia de Centroamérica como "un bloque estratégico en el comercio internacional".

De acuerdo al informe, las economías de Brasil, México, Argentina y Colombia superan a Centroamérica en conjunto, por encima de Chile, en el sexto puesto, y del resto de países de la región.

El istmo, con 55 millones de habitantes, es el principal exportador global de piña fresca y de cardamomo y el segundo exportador más grande de banano.

El documento establece que durante 2024 se recibieron divisas por 55.000 millones de dólares debido a sus exportaciones de bienes, que también incluyen melones y sandías (tercer máximo exportador del mundo), azúcar (quinto puesto a nivel mundial) y café (sexto exportador del planeta).

Según la Sieca, las exportaciones de servicios de Centroamérica en 2024 representaron 48.000 millones de dólares y se recibieron también 46.000 millones de dólares en concepto de remesas desde el extranjero.

El informe también detalla que la infraestructura terrestre del istmo cuenta con 14 rutas que conectan la región a una velocidad promedio de 56 kilómetros por hora, además de 44 puertos para conexión internacional.

"Uno de los apartados más innovadores del informe aborda los resultados de la economía creativa y el comercio basado en la biodiversidad, sectores que en conjunto superaron los 35.000 millones de dólares evidenciando nuevas oportunidades de desarrollo sostenible y diversificación económica", concluyó la Sieca en un comunicado de prensa.