ChatGPT servirá en adelante también como plataforma para la compra de cualquier producto

Nueva York, 30 sep (EFE).- La compañía OpenAI, líder en inteligencia artificial, ha anunciado este lunes que ha incorporado a su popular ChatGPT una herramienta para comprar cualquier producto o servicio mediante la cual todo el proceso de selección, pago y envío podrá hacerlo el usuario desde el mismo chat.