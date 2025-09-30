China denuncia "mentiras y falacias" tras un discurso del canciller taiwanés en Polonia

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró que Pekín "se opone constante y firmemente a cualquier tipo de intercambio oficial entre los países que mantienen relaciones diplomáticas con China y la región de Taiwán".

Guo instó a que "se dejen de proporcionar plataformas para las actividades independentistas de Taiwán y no se envíen señales erróneas a estas fuerzas separatistas".

"Debemos reiterar que las autoridades taiwanesas han estado realizando visitas frecuentes recientemente bajo diversos pretextos, difundiendo mentiras y falacias sobre la independencia y el separatismo de Taiwán", agregó el vocero, al tiempo que acusó a los representantes isleños de "exagerar la supuesta amenaza" china y de "repetir la falacia de la democracia frente al autoritarismo".

Según Guo, el Gobierno del soberanista William Lai "atrae a fuerzas externas para envalentonar sus actividades separatistas y sus malas acciones, provocando deliberadamente la confrontación con el objetivo de sembrar el caos en el mundo".

"Sus siniestras intenciones son claras y sus huellas, inconfundibles", sentenció el vocero, que reiteró que las autoridades taiwanesas "no pueden cambiar el hecho histórico y legal de que Taiwán forma parte del territorio chino".

Lin subrayó en la capital polaca el papel de Taipéi como un "socio confiable" de Europa y exhortó a la región a impulsar "políticas más pragmáticas y visionarias" hacia la isla, cuya soberanía Pekín reclama y para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza.