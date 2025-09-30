Ciudad de México presenta trece medidas para regular transporte de sustancias peligrosas

Las propuestas abarcan temas como límites estrictos de velocidad, rutas prioritarias, carriles específicos de circulación, regulación de horarios de tránsito, permisos, requisitos y controles a vehículos que transporten este tipo de sustancias, así como multas y sanciones, entre otras.

En una conferencia de prensa, Brugada detalló que el primer punto consiste en la reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora; el segundo y tercero, la prohibición de la circulación de vehículos que transporten más de 40 mil litros de materiales tóxicos, y la restricción de la circulación por vías secundarias para aquellos transportes que contengan más de 10.000 litros de hidrocarburo, respectivamente.

Mientras que el cuarto señala que los vehículos que transportan más de 20.000 litros de hidrocarburos sólo podrán circular entre las 22.00 hora local (04.00 GMT) y las 05.00 hora local (11.00 GMT).

El quinto punto, dijo Brugada, prohíbe la circulación de vehículos que transporten sustancias peligrosas por vías de acceso controlado, y el sexto duplica las multas por infringir cualquier disposición relacionada con el transporte de materiales peligrosos.

En cuanto al séptimo punto, se contempla la implementación de radares móviles en los cinco accesos carreteros de la Ciudad de México con el objetivo de controlar y sancionar a los vehículos que excedan el límite de velocidad.

También se establece la obtención de la licencia de conducir especial tipo E12 y se propondrá al Gobierno federal que para la obtención del permiso de traslados de sustancias peligrosas se solicite un dictamen realizado por una unidad verificada, mientras que los vehículos de traslado de sustancias tóxicas o peligrosas deberán presentar un dictamen autorizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Además, se implementarán puntos de revisión aleatorios para verificar a los vehículos que transporten sustancias peligrosas y quedará prohibida la circulación de transportes de materiales tóxicos o peligrosos en vías de acceso controlado.

La explosión, que para los habitantes de la Ciudad de México es una de las más graves en la historia reciente de la metrópoli, ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

En la cifra total de muertos también se encuentra el nombre del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusaron de haber provocado el accidente por conducir a "exceso de velocidad".

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos este día en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.

Los análisis periciales y las indagatorias sobre el caso siguen en curso por parte de la fiscalía capitalina.